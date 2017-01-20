Нужен контент-менеджер для оформления материалов на информационном сайте на Wordpress. Нужно оформить 50 статей в течении месяца. В дальнейшем, возможно продолжение сотрудничества. Расчет через Webmoney. Требования к кандидату: Опыт работы с текстовым ...
Перенос интернет каталога на OPENCART без добавления товаров
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно добавить порядка 40 текстов на сайт whatflower.ru/ . Можете перейти по ссылке и посмотреть примеры 2-х текстов. Добавление очень простое, но расписал подробное ТЗ. Готов платить за 1 публикацию – 10 руб. ...Завершен8 лет назад
- $5
Здравствуйте, нужно наполнение сайта, заказ сдельный, если увидим что хорошо работаете, будем работать на постоянной основе. Что нужно будет делать: 1. Наполнять сайт по готовым материалам, которые предоставляем мы (в день ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Нужно наполнение сайта. Заказ сдельный, но с перспективой работы на постоянной основе. Требуется: 1. Наполнять сайт материалами, которые предоставляем мы (в день нужно добавлять на сайт от 15 статей); 2. ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте. Нужен постинг 50 материалов на сайт под управлением WordPress. Обязанности: - форматирование текста (указание заголовков, списков) - Добавление изображений (от 2 до 15 на статью) ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен сбор базы e-mail адресов предприятий Германии. Чем больше тем лучше) Нужна до конца января! С паблика не подходят, нужен именно "свежий" сборНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Россия - заполенна. Нужно Украину, Казахстан, Белоруссию минимум. если будет работать, еще и дружественные страны (Сирия, Никарагуа итд) (фото не требуется) фото в аттаче регионы и города ...Завершен8 лет назад
Есть готовый шаблон на UMI.CMS IM-Start Есть базовая структура сайта. Требования: 1. Необходимо наполнить информацией и изображениями на заданную тематику, например "Решения на основе IP телефонии". 2. Нужны идеи как сделать сайт более презентабельным. ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
200-300 позиций с фото и описанием регистрация не нужна - емейлы при размещении произвольные (только капча) тематика - различная, товары и услуги Линк дам в личку. Бюджет небольшой, как обычно.Завершен8 лет назад
Требуется разместить рекламные объявления на бесплатных площадках, не менее 100, предоставить отчет о выполненной работе. Рассматриваем предложения по стоимости проекта.Завершен8 лет назад