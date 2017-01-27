Добавить всевозможные области и города в админку по неск.странам

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Завершен6 заявок157 просмотров

Россия - заполенна. Нужно Украину, Казахстан, Белоруссию минимум. 

если будет работать, еще и дружественные страны (Сирия, Никарагуа итд)

(фото не требуется)

фото в аттаче

регионы и города брать из инета

язык везде - всегда Русский

как брать города и области:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B

пишите цену за добавление 1 города

8 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Выбранный исполнитель

ihaib
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов(-1)
8 лет назад
$1
1 день
вроде все супер! спс! 50% оплатил, щас еще докину отстаток!
Добрый и приветливый заказчик. Спасибо.

Заявки фрилансеров

ihaib
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов(-1)
8 лет назад