Есть сайт с автозапчастями на определенные модели авто Нужно следуя инструкции подобрать номера оригинальных запчастей и занести их в таблицу Далее нужно будет найти цены на эти запчасти и их аналоги. Занести ...
Добавить всевозможные области и города в админку по неск.странам
Россия - заполенна. Нужно Украину, Казахстан, Белоруссию минимум.
если будет работать, еще и дружественные страны (Сирия, Никарагуа итд)
(фото не требуется)
фото в аттаче
регионы и города брать из инета
язык везде - всегда Русский
как брать города и области:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
пишите цену за добавление 1 города
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