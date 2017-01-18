Наполнение туристического сайта

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Закрыт28 заявок278 просмотров

Есть новый сайт, туристические объекты Сочи. Необходимо заполнение каталога , заливать информацию о отелях, санаториях, мини-гостиницах города. Нужен ответственный исполнитель, способный в день заливать определенное количество объектов. 

8 лет назад
tarasbulba
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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