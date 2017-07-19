Профессиональное наполнение сайта на OpenCart 2.0

Мне нужен специалист с опытом работы, который может наполнять/редактировать товары на движке OpenCart 2.0

Админка сделана очень удобно, хостинг на SSD. Ничего не тормозит и не перегружается.

Сайт уже наполнен товарами, но нужно установить новые цены, описание, метатеги, картинки и прочее.

Проанализировать и убрать устаревшие модели, добавить новые.

Все картинки размещать в папки с названием модели.

Для каждого товара должны быть заполнены все необходимые поля:

наименование

артикул

модель

описание

SEO компоненты (метатеги, ключевые слова и прочее)

размеры, вес

прочие поля

Пишите цены за 1 000 товаров.

Всего будет около 4000-5000 товаров.