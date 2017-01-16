Требуется наполнение контентом (фото)

Требуется наполнить изображениямисайт сайт, поставщиков-производителей 12-14, у некоторых есть свои сайты с

изображениями, а некоторые нужно брать в интернете после двух-трёх сравнений, в

общем подробности при заключении соглашения на работу. Заполнять нужно только

картинки, предварительно переименовав. Жду от вас предложений, спасибо.