Требуется наполнение контентом (фото)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт21 заявка236 просмотров

Требуется наполнить изображениямисайт сайт, поставщиков-производителей 12-14, у некоторых есть свои сайты с

изображениями, а некоторые нужно брать в интернете после двух-трёх сравнений, в

общем подробности при заключении соглашения на работу. Заполнять нужно только

картинки, предварительно переименовав. Жду от вас предложений, спасибо.

8 лет назад
laserluxe
Борис 
52 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров