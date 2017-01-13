Раздел для редактирования http://www.carengineering.ru/brands/ Редактируем опции во всех товарах где есть слова (штатная магнитола, головное устройство, штатное головное устройство) Верно заполненные опции (Опции, дополнительно:, Стоимость установки:, Установка в установочных центрах) ...
Нужно сделать поправки на сайте по инструкции
Нужно сделать поправки на сайте по инструкции. Опытобязателен. Задание есть. Все подробности в скайпе zakazreklama
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