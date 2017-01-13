Требуется размещение 10 статей (технический контент-менеджер)

Требуется размещение 10 статей на сайте тематике "КОШКИ". Статьи уже написаны. Вам остаётся только их разместить. Заголовки и Сео-тайтлы прописывает семантик.

Вам необходимо подбирать картинки по тексту и вставлять их в запись. Также оформлять текст (требования стандартные, перенос текста на движок Wordpress с документа Microsot Word). Вычитку осуществлять не надо.

Цены: "Блок внимания - 3 руб"

"Кол-во символов 6 руб/1000 симв"

"Картинки - 5 руб".

В среднем статья 4000-6000 символов и 7 картинок.