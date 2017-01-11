Работа по заполнению файла .xls для наполнения сайта

Берем из каталога .pdf или графических файлов фото и описание товара. Фото сохраняем с уникальным именем. Заносим в .xls таблицу: Наименование, артикул, описание, кратное описание, стоимость и наименование фото полученного ранее относящегося к этому товару. Скрин прикрепляю. База будет более 10000 товаров. Сроки не поджимают, но отчетность должна быть раз в 3-4 дня. Оплата после проверки каждой части.