Работа по заполнению файла .xls для наполнения сайта

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Закрыт29 заявок289 просмотров

Берем из каталога .pdf или графических файлов фото и описание товара. Фото сохраняем с уникальным именем. Заносим в .xls таблицу: Наименование, артикул, описание, кратное описание, стоимость и наименование фото полученного ранее относящегося к этому товару. Скрин прикрепляю. База будет более 10000 товаров. Сроки не поджимают, но отчетность должна быть раз в 3-4 дня. Оплата после проверки каждой части.

8 лет назад
max03
43 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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