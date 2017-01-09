Наполнение сайта контентом

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт17 заявок338 просмотров

Добрый вечер господа фрилансеры, требуется наполнение сайта, нужно будет вникнуть в специфику товара и добавить номенклатурные позиции предоставленные из буклетов, пример буклетов прикрепил, сайт по ссылке:

http://karta.sibloma.com

8 лет назад
biztarget
Виктор 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров