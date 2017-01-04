Нужно наполнить сайт- программы для компьютера на движке DLE , ( написать discription+краткое описание из 1 предложения + 3 картинки( 1 маленькая 120*120px , 2 большие( ширина от 800 до 1400px, вес до 200 кб) ...
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Разместить отзывы на украинских отзовиках, транспортных сайтах. Текст есть.
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