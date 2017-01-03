Наполнить сайт, сделать отчет – нужен опыт работы бухгалтером

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Закрыт4 заявки175 просмотров

наполнить сайт, сделать отчет  – опыт работы бухгалтером, можно не большой. только бухгалтерские  услуги просьба не предлагать. 

опыт сдачи отчетности ООО 

знание интернета 

умение собирать информацию в интернете 

сообщите ваш скайп и стоимость работ в час

8 лет назад
ArtemyGorbunov
Артемий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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