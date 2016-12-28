Контент менеджер на редактирование статей

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Закрыт8 заявок303 просмотра

Добрый день, коллеги!

Для 40 страниц уже размещенных на сайте, необходимо: 

  • Прописать корректные title, description, keywords, h1 на основе ключевиков
  • Отформатировать текст, убрать лишние выделения и стили
  • Оценить тошнотность и исправить избыточность если таковая присутствует
  • Подобрать картинки и разместить на странице, прописав необходимые атрибуты
Обязательно знание html, css, грамотный русский и понимание SEO.

Плюсом будет если вы умеете собирать сем. ядро и кластеризировать запросы

CSSHTML
8 лет назад
sergunyaru
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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