Требуется сбор клиентской базы

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок177 просмотров

Требуется сбор клиентской базы. 50-100 контактов в тематике. Телефон, почта, адрес, сайт. От вас цена и сроки. Спасибо!

8 лет назад
wtv
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров