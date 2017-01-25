Здравствуйте! В большой проект ищем сильного человека!!! Работа запланирована на 30 дней Требование к кандидату: 1. Копирайт/рерайт 2. Уметь отредактировать картинку (Photoshop - обрезать картинку, написать текст на картинке) ...
Сбор фотографий формата 770*300
Надо собрать красивые фотографии для 268 городов, чтобы онихарактеризовали город, делали его узнаваемым, рассказывали о его
достопримечательностях, лучших панорамных видах. К каждому городу надо собрать
по 5 разных фото.
Фотографии должны быть в формате jpeg, размером 770 на 300 px, оптимизированные
для web (72dpi, save for web 80-90%). Исходники тоже сохранить и прислать.
Бюджет на задачу 7000 рублей.
Список городов:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/164U0cbsX44TelHgHlW6pktzYKFrUZqrOKIC2UEiVc_k/edit#gid=0 (в табличке по ссылке, проставлять статус)
Срок исполнения - до 23 января 2017 года.
Задачу надо сдавать, распределив фото по папкам следующим образом: страна-город (фото в нём). То есть формируете папку "Абхазия", в ней папки городов (Гагры, Пицунда), в папке города все фото+исходник. Каждую фотографию назвать по формату - название города**_770. Например, Гагры_770.
Выбранный исполнитель
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