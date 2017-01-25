Сбор фотографий формата 770*300

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен19 заявок299 просмотров

Надо собрать красивые фотографии для 268 городов, чтобы онихарактеризовали город, делали его узнаваемым, рассказывали о его

достопримечательностях, лучших панорамных видах. К каждому городу надо собрать

по 5 разных фото.

Фотографии должны быть в формате jpeg, размером 770 на 300 px, оптимизированные

для web (72dpi, save for web 80-90%). Исходники тоже сохранить и прислать.

Бюджет на задачу 7000 рублей.

Список городов:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/164U0cbsX44TelHgHlW6pktzYKFrUZqrOKIC2UEiVc_k/edit#gid=0 (в табличке по ссылке, проставлять статус)

Срок исполнения - до 23 января 2017 года.

Задачу надо сдавать, распределив фото по папкам следующим образом: страна-город (фото в нём). То есть формируете папку "Абхазия", в ней папки городов (Гагры, Пицунда), в папке города все фото+исходник. Каждую фотографию назвать по формату - название города**_770. Например, Гагры_770.

8 лет назад
Tasha_Pet
Наталия 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

aZZelle
Анна 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$110
14 дней
Анна, профессионально владеет фотошопом. Отличается высокой исполнительностью и скоростью работы. Она терпеливо сносила все замечания относительно смыслового и художественного содержания подобранных ею фото по городам. Искала другие картинки достопримечательностей лучшего качества и переделывала там, где это требовалось. Всего ею было собрано и обработано 1326 фотографий в кратчайшие сроки. Было очень приятно работать с Анной. Спасибо ей большое!
Наталья поставила конкретную задачу и вполне реальный срок сдачи. Наталья проверяла соответствие фотографий по ходу выполнения работы и сразу указывала, если какие-то фотографии не соответствовали требованиям. Попутно Наталья давала советы и пояснения, как лучше найти подходящую фотографию, за что ей отдельное спасибо. В целом, рекомендую Наталью как ответственного и адекватного работодателя.

Заявки фрилансеров

aZZelle
Анна 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад