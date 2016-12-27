Необходимо наполнение и.магазинов различных тематик. Сайты созданы на Joomla3, магазины на virtuemart3. Данные для наполнения имеются в различных видах(что-то берется с оф.сайтов поставщиков, что-то с pdf и xls каталогов, что-то с сайтов ...
Наполнение сайта. Команда копирайтера + редактора.
Требуется команда состоящая из копирайтера и редактора.
Проблема заключается в том, что за подавляющем большинством копирайтеров текст приходится переделывать в более человеческий вид, искать и добавлять изображения, видео и т.п.
Нужна команда, которой можно будет дать ключевые слова и по необходимости краткую справку том для кого(чего) пишется текст, после чего на выходе получать готовый оформленный материал, в идеале сразу опубликованный на сайте. Материал должен быть читабельным, уникальным, там где нужно продающим. Так чтобы человеку было приятно его читать, при этом он был грамотно оптимизирован под необходимые запросы.
Так же по необходимости редактор должен проанализировать выдачу сайтов и высказать свои рекомендации по каким темам необходимо написать дополнительные материалы, какие категории создать на сайте и т.п. По большому счету весь контент-менеджмент должен лечь на плечи такой команды.
Таким образом нужно наполнить сайт по теме интернет-маркетинга.
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