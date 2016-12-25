Контент менеджер для картинок + видео на Wordpress

Требуется КМ подобрать картинки (БЕЗ обработки просто ссылки) и видео-ютуб для 60 статей по тематике: беспроводного оборудования (вай фай и антенны для дома, gps для человека\авто (часы маячки)). Статьи однотипные (требования одни и те же) на Вордпресс.

Оплата по кол-ву символов в статье: 10р за 1000 зн текста (средн. 4-5т. зн на 1 статью), через вебмани, сбер, етхт.

Приоритет кму для постоянного сотрудничества, пожалуйста пишите в личку, оставляйте заявки.