Требуется заливка товаров в Интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен10 заявок230 просмотров

Требуется заливка товаров в Интернет-магазина profi-market.kz

Система Opencart

Товаров около 400 шт.

Срок 2-3 дня.

Тексты написаны, фотографии готовы и подписаны.

с/у Щёкин Денис

Opencart
8 лет назад
DenzelCH
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Zoloch
Елена 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
8 лет назад
$46
3 дня
Всем привет! Работали с Еленой - все четко и в срок. Отличный исполнитель. Рекомендую.
Все отлично! Была рада сотрудничеству. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Zoloch
Елена 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
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