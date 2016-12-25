CMS OpenCart: Наполнить сайт товарами (оформление через csv)

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Завершен2 заявки275 просмотров

Есть 150 товаров в xml файле (тематика - авто), подобрать медиаконтент, скопировать описание (копирайт\рерайт - не нужен) берем с офф.сайта, оформляем в cvs, загружаем на сайт -> проверяем корректность импортируемой информации (карт-товара)

Все!

Сайт скину выбранному исполнителю, предлагайте цену и скиньте примеры работ.

Opencart
8 лет назад
yaleksandr89_del
Александр 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

rappix
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Александр - отличный спец, минимум вопросов максимум дела. Перефразирую известную поговорку: "Пришел-Увидел-Сделал" :) Рекомендую, как ответственного фрилансера!
Благодарю за четко поставленное техническое задание. Даже если и были какие-то небольшие вопросы, то Александр на них отвечал моментально, не приходилось ожидать ответа. Оплата была произведена сразу же после проверки работы!

Заявки фрилансеров

rappix
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад