Нужны публикации на сайт развлекательной тематики (смешные картинки, шутки, приколы, интересные статьи и т.п.). Типы статей: *Размер статьи 3-4 абзаца и пара картинок "в тему". Оплата 60р за статью. *15 картинок ...
CMS OpenCart: Наполнить сайт товарами (оформление через csv)
Есть 150 товаров в xml файле (тематика - авто), подобрать медиаконтент, скопировать описание (копирайт\рерайт - не нужен) берем с офф.сайта, оформляем в cvs, загружаем на сайт -> проверяем корректность импортируемой информации (карт-товара)
Все!
Сайт скину выбранному исполнителю, предлагайте цену и скиньте примеры работ.
Выбранный исполнитель
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