Контент-менеджер
Высшее образование по специальности Информационные системы и технологии. Опыт фриланса - 2 года. Выполнено более 20 проектов по наполнению сайтов различной тематики ( в большинстве это интернет-магазины). Наполнение производилось как и товарами, так и статьями. Наполнено более 25 тыс. товаров. Все наполнение выполняю лично сам.
Навыки:
- наполнение интернет-магазинов любой сложности(ручное наполнение; создание CSV и последующий его импорт)
- работа с большим количеством CMS, в том числе и самописными;
- отличное знание CSS, HTML. Навыки верстки;
- наполнение сайта статьями (самостоятельный поиск информации, мета-теги и т.д.);
- обработка фото ( ретушь, кадрирование, цвето\светокоррекция, удаление лишних объектов с фото).
Услуги:
- Наполнение сайтов, интернет-магазинов
- Обработка фотографий
- Размещение объявлений
Контактная информация:
Skype: rappixx
Вконтакте: vk.com/rappix
Email: [email protected]
Viber: 89506600376
Способы оплаты:
Сбербанк, ЯД, WMR.
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