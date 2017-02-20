rappix

Александр rappix

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Быстро и качественно наполню Ваш интернет-магазин за адекватную цену

Контент-менеджер

Высшее образование по специальности Информационные системы и технологии. Опыт фриланса - 2 года. Выполнено более 20 проектов по наполнению сайтов различной тематики ( в большинстве это интернет-магазины). Наполнение производилось как и товарами, так и статьями. Наполнено более 25 тыс. товаров. Все наполнение выполняю лично сам.

Навыки:

- наполнение интернет-магазинов любой сложности(ручное наполнение; создание CSV и последующий его импорт)

- работа с большим количеством CMS, в том числе и самописными;

- отличное знание CSS, HTML. Навыки верстки;

- наполнение сайта статьями (самостоятельный поиск информации, мета-теги и т.д.);

- обработка фото ( ретушь, кадрирование, цвето\светокоррекция, удаление лишних объектов с фото).

Услуги:

- Наполнение сайтов, интернет-магазинов

- Обработка фотографий

- Размещение объявлений

Контактная информация:

Skype: rappixx

Вконтакте: vk.com/rappix

Email: [email protected]

Viber: 89506600376

Способы оплаты:

Сбербанк, ЯД, WMR.

Отзывы заказчиков

IrenaKolodiy
Ирена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Заполнение карточек товара на сайте
WordPress
Александр, спасибо! Все отлично сделал. Всегда на связи, в сроки уложился, в общем, никаких претензий. Рекомендую!
Приятный заказчик. Подробно объясняет задачу и без задержек оплачивает работу. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Kseniya24
Ксения 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Добавить карточки товара
Все сделал быстро и на отлично. Обязательно продолжим сотрудничество!
Как обычно - четко поставленная задача, быстрая оплата. Продолжаем сотрудничать
Ответный отзыв
Kseniya24
Ксения 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Внести изменения на сайте
Все отлично сделал! Даже раньше заявленных сроков.
Понятно поставленная задача. Оплата в срок. Рекомендую данного заказчика к сотрудничеству
Ответный отзыв
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)
$1
10 баллов
8 лет назад
Загрузить в админку мини-базы данных в формате txt/csv
все норм, работаем
Отличный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
Mathew
Матвей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Ищем контент-менеджера с базовым знанием html
HTMLOpencartWordPress
Отличный специалист. Работу выполняет быстро без серьёзных ошибок, всегда на связи, отлично обучается новым вещам. Рекомендую.
Отличный исполнитель. Дает интересную работу, если не хватает каких-либо знаний в определенной области, всегда подскажет и покажет. Постоянно на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
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Наполнение сайтов
8 отзывов
$3/час
нет рейтинга