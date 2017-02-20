Быстро и качественно наполню Ваш интернет-магазин за адекватную цену

Контент-менеджер

Высшее образование по специальности Информационные системы и технологии. Опыт фриланса - 2 года. Выполнено более 20 проектов по наполнению сайтов различной тематики ( в большинстве это интернет-магазины). Наполнение производилось как и товарами, так и статьями. Наполнено более 25 тыс. товаров. Все наполнение выполняю лично сам.

Навыки:

- наполнение интернет-магазинов любой сложности(ручное наполнение; создание CSV и последующий его импорт)

- работа с большим количеством CMS, в том числе и самописными;

- отличное знание CSS, HTML. Навыки верстки;

- наполнение сайта статьями (самостоятельный поиск информации, мета-теги и т.д.);

- обработка фото ( ретушь, кадрирование, цвето\светокоррекция, удаление лишних объектов с фото).

Услуги:

- Наполнение сайтов, интернет-магазинов

- Обработка фотографий

- Размещение объявлений

Контактная информация:

Skype: rappixx

Вконтакте: vk.com/rappix

Email: [email protected]

Viber: 89506600376

Способы оплаты:

Сбербанк, ЯД, WMR.