Необходимо сделать ресайз и осветлить часть одной картинки
- Обработка фотографий35 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо перенести 12 небольших сайтов на новый хостинг. Сайты на разных CMS: Bitrix, Wordpress, Opencart, Drupal, плюс пара других CMS.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать одностороннюю открытку на день рождения. Формат А4 или А5. Сделать нужно сегодня до вечера. Подробнее в личке.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходима помощь в переносе нескольких сайтов на WP на новый хостинг. В процессе переноса скорее всего некоторые сайты сразу не поднимутся и нужно будет донастроить хост. Хостинг настроим самостоятельно, но необходимы подсказки разработчика WP, чтобы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо отрисовать две иконки для сайта. Сделать нужно сегодня, иконки простые, примеры дам.Иконки и Пиксель-арт20 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо перевести небольшую презентацию на английский язык. Сделать нужно до конца рабочего дня.Переводы16 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сверстать html письмо. Макет предоставлю. Письмо должно корректно отображаться во всех популярных почтовых сервисах и клиентах. Сделать нужно в течение сегодняшнего дня. Подробнее в личке.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо отрисовать макет письма для email рассылки. На данный момент есть контент для двух писем. В дальнейшем будут ещё 2-3 письма.Баннеры3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищем специалиста для размещения товаров в Opencart. Необходимо добавить 10-20 товаров и отресайзить картинки данных товаров.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо подогнать фотографии под определённый размер. Скорее всего нужно будет не только ресайзить, но и обрезать часть фотографий. Фотографий 45 штук. Седлать нужно сегодня-завтра.Завершен5 лет назад
Ищем разработчика opencart, который сможет доделать "косяки" на мобильной версии сайта, плюс сделать доработку по галерее или подключить другой модуль галереи.. Работы примерно на день, ТЗ предоставлю в личке.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищем разработчика opencart, который сможет доделать "косяки" на мобильной версии сайта. Работы примерно на день.HTML-верстка16 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть модель, сделанная в SolidWorks. Сейчас она однотонная. Необходимо наложить на неё текстуры, чтобы она стала похожа на реальное изделие. В приложение картинка. Пример, как должна получиться модель: http://prntscr.com/hje6jq3D-графика1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо сверстать html письмо. Макет предоставлю. Письмо должно корректно отображаться во всех популярных почтовых сервисах и клиентах. Сделать нужно в течение сегодняшнего дня. Подробнее в личке.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
[b]В команду ищем хорошего и обязательного Bitrix разработчика для доработки и развития большого интернет-магазина.[/b] Проект долгосрочный, рассчитываем на длительное сотрудничество, в идеале full-time занятость. Оплата производится по часам, либо фиксированная ставка в месяц. Задач много, задачи разные: от ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищем контент-менеджера с базовым знанием html для выполнения разовых работ по наполнению сайтна на wordpress. Необходимо разместить несколько новостей и заполнить один раздел. Подробнее в личке. Сделать работу необходимо оперативно.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
В приложении фото, на нём необходимо передвинуть пожарный шкаф и вентрешётку. Пожарный шкаф разместить выше, а вентрешётку перенести ниже. Супер аккуратно делать не обязательно: фотография будет распечатана на принтере в невысоком разрешении и среднем качестве.Завершен6 лет назад
117 фотографий продукции. Необходимо вырезать продукцию так, чтобы фото стало квадратным и сделать ресайз получившейся фотографии. Пример фото в приложении. Работа срочная, необходимо выполнить в ближайшие несколько часов.Завершен6 лет назад
Необходимо отрисовать 5 иконок. Пример иконки: http://prntscr.com/f8ct1h отмечен красной стрелкой.Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу специалиста для доработок магазина на Opencart 2. Есть несколько простых доработок и пара сложных. ТЗ предоставлю кандидатам в личку.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад