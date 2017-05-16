Необходима помощь в переносе нескольких сайтов на WP на новый хостинг. В процессе переноса скорее всего некоторые сайты сразу не поднимутся и нужно будет донастроить хост. Хостинг настроим самостоятельно, но необходимы подсказки разработчика WP, чтобы ...