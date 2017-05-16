Mathew

Матвей Сивальский Mathew

 
38 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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$15
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
TBT000
Михаил 
31 годЧерногория
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
4 года назад
Сделать макет подарочной открытки
Отличный заказчик и интересное задание! Желаю всего наилучшего!
Михаил быстро и качественно выполнил работу. Спасибо.
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gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
онлайн
$270
10 баллов
4 года назад
Wordpress - перенести сайты на новый хостинг
Отличная постановка задачи, постоянная коммуникация, мгновенная оплата. Всем рекомендую!
Валерий отлично справился с задачей. Был всегда на связи, оперативно отвечал на комментарии и устранял неполадки. Спасибо за работу, рекомендую.
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z-studio-46
Влад 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Вёрстка html письма
Проблем с заказчиком не возникло. рекомендую.
Работа сделана быстро, качественно и в срок. Спасибо!
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PHOTOSHOP
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$11
10 баллов
5 лет назад
Обрезать и ресайзнуть фотографии
Матвей, спасибо за заказ, буду рада поработать еще.
Анна всё сделала быстро и качественно. Спасибо :)
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Pomornik
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$19
10 баллов
6 лет назад
Доработать 3D модель в SolidWorks
Спасибо ) Оперативное решение вопросов, доброжелательный заказчик, мгновенная оплата. С удовольствием рекомендую!
Отличный специалист: всё сделал быстро и качественно. Спасибо.
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