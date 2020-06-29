Перенос нескольких сайтов на новый хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок527 просмотров

Необходимо перенести 12 небольших сайтов на новый хостинг. Сайты на разных CMS: Bitrix, Wordpress, Opencart, Drupal, плюс пара других CMS.

DrupalOpencartWordPress
5 лет назад
Mathew
Матвей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Геннадий
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
41 год
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-1)
5 лет назад
Елена
 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
64 отзыва(-1)
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Николай
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Алексей
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
5 лет назад
Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
148 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
51 год
8 лет в сервисе
Был
день назад
110 отзывов(-1)
5 лет назад