Перенести готовую верстку на WP.

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Завершен7 заявок499 просмотров

Нужно перенести готовую верстку на WP. Цена 40$. Приступить нужно завтра. Сроки 3 дня. Более подробно в лс.

WordPress
5 лет назад
webcodelion
26 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ru-freelance
Никита 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$40
8 дней
Работа выполнена по ТЗ. Никита действительно профессионал, можно обращаться за сложные проектами. Не бросает проект на пол пути не смотря на большое количество появляющихся в процессе новых функций сайта, если нужна гарантия качественной доделанной работы, то рекомендую :))
Четкая постановка задачи, всегда на связи, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Андрей
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
65 отзывов
5 лет назад
ru-freelance
Никита 
24 года
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