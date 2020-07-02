Правка Opencart

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок1101 просмотр

Нужно внести 2 правки на сайте Opencart. 

Тз прикладываю.

Opencart
5 лет назад
niko3
Антон 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Nikitos_kokos
25 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
$6
1 день
Отличная работа. Спасибо
Понятно объяснил задачу, отвечал на все появившиеся вопросы, приятный в общении, буду еще сотрудничать!

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Nikitos_kokos
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