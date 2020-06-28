Компонент на битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок741 просмотр

Получить список языков, вывести в переключателе языков.

Сделать запрос к блоку hlblock, вывести несколько предложений товаров из базы.

Ищем бэкенда со знанием битрикс на долгосрочное сотрудничество, есть много проектов, много разных правок и новых модулей на битрикс.

5 лет назад
triadaseo
Сергей 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Сергей
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Павел
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Игорь
 
41 год
6 лет в сервисе
Был
11 дней назад
8 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
148 отзывов
5 лет назад
Антон
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
23 отзыва
5 лет назад
Владимир
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Борис
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад