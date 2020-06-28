Добрый день. Необходимо подключить b2b платежи через Яндекс Кассу. Сайт на Битрикс
Компонент на битрикс
Получить список языков, вывести в переключателе языков.
Сделать запрос к блоку hlblock, вывести несколько предложений товаров из базы.
Ищем бэкенда со знанием битрикс на долгосрочное сотрудничество, есть много проектов, много разных правок и новых модулей на битрикс.
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