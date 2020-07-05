Перенести клиентов с паролями со старой базы Opencart 2.3 на новую

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки239 просмотров

После переноса сайта со старого движка на новый необходимо перенести клиентскую базу с паролями.

Оба сайта на CMS OpenCart 2.3

Opencart
5 лет назад
andrey0770
Андрей 
54 года
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад

Выбранный исполнитель

Vantiets
Сергей 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Сделал быстро и качественно. Решил все возникшие по ходу дополнительные сложности. Рекомендую
Хороший заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Алексей
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
5 лет назад
Vantiets
Сергей 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад