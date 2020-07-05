Сайт на Joomla 3.9.1., VirtueMart 3.2.2 Установлены два плагина для оптимизации LLFJ - Lazy Load for Joomla! и JCH Optimize Pro Последние 3 дня они стали странно работать и "съедают" код Яндекс.метрики, в результате ...
Перенести клиентов с паролями со старой базы Opencart 2.3 на новую
После переноса сайта со старого движка на новый необходимо перенести клиентскую базу с паролями.
Оба сайта на CMS OpenCart 2.3
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Подробное ТЗ описано во вложении. Товарищи, указывайте пожалуйста стоимость выполнения работы!!!Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! Оптимизировать, удалить, сжать неиспользуемый CSS и Java на всех страницах Wordpress https://banger.shop/Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть простой шаблонный сайт на Drupal. Есть аккаунт на сервисе Мойсклад. надо всю номенклатуру из моего склада отобржать на сайте в разделе Каталог, с остатками и стоимостью. И ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день уважаемые исполнители. Есть сайт на bitrix. Нужна его оптимизация. Файл к заданию прикреплен. От вас стоимость и сроки.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $200
Необходимо реализовать отзывы из стандартных записей и рубрик в вордпресс путем добавления необходимых полей. Добавить возможность писать отзывы (записи) без входа в админку вордпресс. Подробное ТЗ см в прикр файле. ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Wordpress разработчик загрузку сайта оптмизировать и сделать форму обратной связи!Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Для православной миссии нужен сайт на вордпресс. Хостинг куплен, шаблон и логотип есть. Надо допилить до конца. Бюджет ограничен так как на добровольном пожертвовании. За хорошим отзывом не заржавеет. Спасибо всем!Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт5 лет назад
Заказ на верстку + натяжку на Wordpress этого сайтаhttps://www.figma.com/file/nQgRGW4yZ5zjRMJN1jaD9m/magnus_prod?node-id=0%3A1Мобильной версии нет, но ее нужно сделать заказчику (качественно!)Пишите сроки и стоимость.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо доработать сайт на Wordpress. Сам сайт уже посажен на вордпресс. Есть верстка.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт5 лет назад