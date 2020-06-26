Откорректировать работу плагина оптимизации Joomla 3

Сайт на Joomla 3.9.1., VirtueMart 3.2.2

Установлены два плагина для оптимизации LLFJ - Lazy Load for Joomla! и JCH Optimize Pro

Последние 3 дня они стали странно работать и "съедают" код Яндекс.метрики, в результате она не отслеживает статистику сайта.

В плагинах код метрики находится в исключениях, но все равно что-то идет не так, возможно неправильно настроены исключения или еще что-то.

Сайт https://24nsp.ru/

Нужно исправить этот баг.