Здравствуйте! Оптимизировать, удалить, сжать неиспользуемый CSS и Java на всех страницах Wordpress https://banger.shop/
Откорректировать работу плагина оптимизации Joomla 3
Сайт на Joomla 3.9.1., VirtueMart 3.2.2
Установлены два плагина для оптимизации LLFJ - Lazy Load for Joomla! и JCH Optimize Pro
Последние 3 дня они стали странно работать и "съедают" код Яндекс.метрики, в результате она не отслеживает статистику сайта.
В плагинах код метрики находится в исключениях, но все равно что-то идет не так, возможно неправильно настроены исключения или еще что-то.
Сайт https://24nsp.ru/
Нужно исправить этот баг.
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