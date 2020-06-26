Удалить и сжать неиспользуемый CSS и Java Wordpress

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Закрыт7 заявок878 просмотров

Здравствуйте!

Оптимизировать, удалить, сжать неиспользуемый CSS и Java на всех страницах Wordpress https://banger.shop/

CSSJavaWordPress
5 лет назад
kandrinn
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