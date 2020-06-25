Сделать верстку дизайна и натянуть на Wordpress

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Закрыт8 заявок806 просмотров

Заказ на верстку + натяжку на Wordpress этого сайтаhttps://www.figma.com/file/nQgRGW4yZ5zjRMJN1jaD9m/magnus_prod?node-id=0%3A1Мобильной версии нет, но ее нужно сделать заказчику (качественно!)Пишите сроки и стоимость.

Node.jsWordPress
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