Сайт на opencart, чуть больше 1000 товаров http://yanasvetlova.puzzlepro.ru/abaca?product_id=237 - вот пример уже заполненного товара, http://yanasvetlova.puzzlepro.ru/index.php?route=product/category&path=60 - или в этой коллекции любой другой уже заполнен 1) свойства 2) другие цвета(любые 10 товаров подцепить из ...
Сделать верстку дизайна и натянуть на Wordpress
Заказ на верстку + натяжку на Wordpress этого сайтаhttps://www.figma.com/file/nQgRGW4yZ5zjRMJN1jaD9m/magnus_prod?node-id=0%3A1Мобильной версии нет, но ее нужно сделать заказчику (качественно!)Пишите сроки и стоимость.
Заявки фрилансеров
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