Сайт на Wordpress. Нужны доработки

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок15405 просмотров

Необходимо доработать сайт на Wordpress. Сам сайт уже посажен на вордпресс. Есть верстка. 

WordPress
5 лет назад
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