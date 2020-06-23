Запарсить свойства товаров из xls файла на сайт

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Закрыт1 заявка697 просмотров

Сайт на opencart, чуть больше 1000 товаров 

http://yanasvetlova.puzzlepro.ru/abaca?product_id=237 - вот пример уже заполненного товара, http://yanasvetlova.puzzlepro.ru/index.php?route=product/category&path=60 - или в этой коллекции любой другой уже заполнен 

1) свойства 

2) другие цвета(любые 10 товаров подцепить из той коллекции из которой товар)

Opencart
5 лет назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад