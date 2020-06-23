Необходимо решить несколько локальных задач по изменению условий доставки и настройке почтовых уведомлений. Детали отпишу потенциальным кандидатам. Срок до 26.06 включительно
Запарсить свойства товаров из xls файла на сайт
Сайт на opencart, чуть больше 1000 товаров
http://yanasvetlova.puzzlepro.ru/abaca?product_id=237 - вот пример уже заполненного товара, http://yanasvetlova.puzzlepro.ru/index.php?route=product/category&path=60 - или в этой коллекции любой другой уже заполнен
1) свойства
2) другие цвета(любые 10 товаров подцепить из той коллекции из которой товар)
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