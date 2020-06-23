Запарсить свойства товаров из xls файла на сайт

Сайт на opencart, чуть больше 1000 товаров

http://yanasvetlova.puzzlepro.ru/abaca?product_id=237 - вот пример уже заполненного товара, http://yanasvetlova.puzzlepro.ru/index.php?route=product/category&path=60 - или в этой коллекции любой другой уже заполнен

1) свойства

2) другие цвета(любые 10 товаров подцепить из той коллекции из которой товар)