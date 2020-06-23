Редактирование шаблона CS-Cart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка158 просмотров

Нужно вставить на сайт код Метрики и GTM. Сейчас это сделано с помощью встроенных средств и работает криво. Есть желание поставить код напрямую, но отсутствует знание CS-Cart

5 лет назад
dmitryweblancer
Дмитрий 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
27 отзывов

Выбранный исполнитель

alphanash
Алексей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-3)
5 лет назад
$6
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Корректно поставлена задача. Адекватное общение. Мгновенная оплата. Буду рад сотрудничать снова.)

Заявки фрилансеров

alphanash
Алексей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-3)
5 лет назад

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