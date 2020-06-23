Нужно сделать доступным редактирование текстов на 2 страницах из админ

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок450 просмотров

Есть несколько задач по сайтам на WP. Ищу специалиста по WP, умеющего хорошо верстать. Это потребуется после выполнения задачи, описанной ниже.

1) Надо сделать, чтобы на двух по многом схожих страницах https://aurry.ru/be_stylish/и https://aurry.ru/dressed/ я мог сам из админки редактировать текст, менять картинки на аналогичные, а также загружать

код таймера с теми же настройками стилей.

2) Надо на страницу https://aurry.ru/be_stylish/добавить верхний серый блок с видео со страницы https://aurry.ru/dressed/ и удалить малиновую строчку вместе с таймером под первым (существующим) блоком с видео.

Есть и другие задачи. Но об этом позже. Ищу надёжного исполнителя с адекватной стоимостью услуг.

Укажите цену и срок выполнения данной работы.

С уважением, Евгений

WordPress
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amphitrion
Евгений 
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