Посадка верстки на CMS WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок1158 просмотров

Доброго времени суток!

Есть готовая верстка интернет магазина. Она включает в себя:

1.Главная

2.Каталог

3.Карточка товара

4.О нас

5.Корзина

6.Отзывы

7.Контакты ( с формой обратной связи)

8.Блог

9.Страница статьи

10.Страница оплаты

Сайт задуман в двух языках.

Так же есть поле поиска товаров.

На выходе хочу получить сверстанный проект подключенный к админ-панели woocommerce WP. 

Админ сайта должен без проблемно менять контент, добавлять товары в каталог, редактировать информацию, размещать статьи в блоге.

Желающим скину верстку в личку.

От Вас реальные сроки и цена.

Бюджет ограничен

WooCommerceWordPress
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