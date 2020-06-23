Есть сайт на Wordpress. На сайте добавлен плагин “WooCommerce” и плагин "WooCommerce and 1C:Enterprise/1С:Предприятие Data Exchange”. Необходимы доработки плагина обмена данными. Проблема 1: Из 1с выгружаются характеристики и записываются в вариации на стороне сайта. Артикул каждой ...
Посадка верстки на CMS WordPress
Доброго времени суток!
Есть готовая верстка интернет магазина. Она включает в себя:
1.Главная
2.Каталог
3.Карточка товара
4.О нас
5.Корзина
6.Отзывы
7.Контакты ( с формой обратной связи)
8.Блог
9.Страница статьи
10.Страница оплаты
Сайт задуман в двух языках.
Так же есть поле поиска товаров.
На выходе хочу получить сверстанный проект подключенный к админ-панели woocommerce WP.
Админ сайта должен без проблемно менять контент, добавлять товары в каталог, редактировать информацию, размещать статьи в блоге.
Желающим скину верстку в личку.
От Вас реальные сроки и цена.
Бюджет ограничен
Заявки фрилансеров
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