Добавить AMP страницы на новостной wordpress сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка409 просмотров

Есть спортивный новостник, для него нужно внедрить AMP страницы.

Все подробности в личной переписке, задавайте вопросы, если есть.

От кандидатов жду стоимость и сроки внедрения.

WordPress
5 лет назад
sdvstyle
Дмитрий 
34 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$20
1 день
Escrow
Выполнено на 5+
Спасибо за проект! Был рад помочь, надеюсь быть полезным в будущем!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад