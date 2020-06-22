Натянуть верстку на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок585 просмотров

Дано:

Есть верстка без библиотек и плагинов, один файл js, один css.

Верстка главной страницы состоит из 8 блоков.

- список услуг (отдельная страница для каждой)

- лунный календарь окрашивания (дата и короткий текст на все дни)

- портфолио

- форма обратной связи

- остальные блоки тексты/картинки

Макет прикреплен

Задача:

1. Натянуть эту верстку на wordpress таким образом, чтобы человек, разбирающийся в админке wordpress мог редактировать все тексты и картинки (с атрибутом alt), meta-данные, а также мог бы создавать новые типовые страницы и иметь в распоряжении готовые блоки, из которых можно было бы эти страницы конструировать.

2. Добавить возможность централизованно менять номер телефона, ссылки на соцсети на сайте

3. Форма обратной связи с отправкой письма на email

Примерный список сущностей:

- услуга

- фото в портфолио

- календарь окрашивания (на каждую дату добавляется краткий текст о том, можно или нельзя окрашиваться сейчас)

Дополнительно:

1. Возможно понадобится консультация по аудиосвязи (с адекватным программистом без знаний wordpress) по поводу настройки хостинга/сервера.

2.  Хотелось бы продолжить сотрудничество по разработке и поддержке сайтов на wordpress

P.S. Также хотелось бы видеть в заявках примерную вилку за такую работу.

CSSJavaScriptWordPress
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