Проект — корпоративный сайт компании. Нужно развернуть готовое решение WordPress, доработать (не более 10-15% переработки макетов), подключить плагины Требования к исполнителю: 1) Опыт комплексной работы с WordPress – не менее ...
Натянуть верстку на WordPress
Дано:
Есть верстка без библиотек и плагинов, один файл js, один css.
Верстка главной страницы состоит из 8 блоков.
- список услуг (отдельная страница для каждой)
- лунный календарь окрашивания (дата и короткий текст на все дни)
- портфолио
- форма обратной связи
- остальные блоки тексты/картинки
Макет прикреплен
Задача:
1. Натянуть эту верстку на wordpress таким образом, чтобы человек, разбирающийся в админке wordpress мог редактировать все тексты и картинки (с атрибутом alt), meta-данные, а также мог бы создавать новые типовые страницы и иметь в распоряжении готовые блоки, из которых можно было бы эти страницы конструировать.
2. Добавить возможность централизованно менять номер телефона, ссылки на соцсети на сайте
3. Форма обратной связи с отправкой письма на email
Примерный список сущностей:
- услуга
- фото в портфолио
- календарь окрашивания (на каждую дату добавляется краткий текст о том, можно или нельзя окрашиваться сейчас)
Дополнительно:
1. Возможно понадобится консультация по аудиосвязи (с адекватным программистом без знаний wordpress) по поводу настройки хостинга/сервера.
2. Хотелось бы продолжить сотрудничество по разработке и поддержке сайтов на wordpress
P.S. Также хотелось бы видеть в заявках примерную вилку за такую работу.
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