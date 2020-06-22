Подключить платежную систему для сайта на wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки461 просмотр

Подключить платежную систему для сайта на wordpress www.flymoney.biz

Поддерживающую оплату в Турции,России,Украине и валюты этих стран.

WordPress
5 лет назад
w-creation
Камиль 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Никита
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-1)
5 лет назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад
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Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Бальжинимаев
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-2)
5 лет назад