Автоматический подсчет БЖУ\ккал в рецепте (WORDPRESS)

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки697 просмотров
Необходимо: 0. Привести style.min.css в обычный style.css 

  • сделать автоматический подсчет калорийности продукта
  • добавить меры (единицы измерения) продуктов
  • добавить БЖУ, калорийность, вес на 100г, на 1 порцию, готового блюда в рецепт (мини калькулятор в зависимости от указанных ингредиентов в рецепте. Пример графа "Пищевая и энергетическая ценность:" https://www.povarenok.ru/recipes/show/86900/ , на моем сайте считает только на 1 порцию).

    См прикр файл - подробное ТЗ со скринами

    Цена 40$, сроки договорные

WordPress
5 лет назад
AnastaciaSm
Анастасия 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

volunk_michael
Михаил 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
$40
4 дня
Михаил всегда на связи и сообщает, на каком этапе и когда будет сдана работа. Полностью довольна результатом, все сделано как нужно. Благодарю за калькулятор подсчета БЖУ, калорийности и веса блюда. Рекомендую!
Анастасия очень терпеливый и ответственный заказчик! Она четко поставила ТЗ, обосновала все ошибки исполнителя и конкретно сказала, что переделать! Оплату произвела вовремя, рекомендую!

Заявки фрилансеров

volunk_michael
Михаил 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад