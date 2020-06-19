Снизить нагрузку на сервер при загрузке обрезанного изображения Joomla

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Joomla, K2 компонент. Установлен плагин cropper.js для обрезки загружаемого изображения. Изображения обрезаются, но при отправке формы долго грузится страница - не сразу срабатывает отправка формы. Задача - решить данную проблему.

Joomla
5 лет назад
Nabla
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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