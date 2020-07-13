Отредактировать тему на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок853 просмотра

Отредактировать тему на Opencart ,а именно изменить вид меню и добавить на верх иконки соц. сетей.

Opencart
5 лет назад
Egor_1896
29 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

nsemenov05
Никита 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$20
3 дня
Никита, спасибо большое! Отличная и главное качественно выполненная работа. Сделана раньше срока. Надежный человек! Рекомендую!
Спасибо за работу! Оплата своевременно. Рекомендую

Заявки фрилансеров

nsemenov05
Никита 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Никита
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Даниил
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Никита
 
24 года
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5 лет назад
7 отзывов(-1)
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Денис
 
35 лет
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4 года назад
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Дмитрий
 
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