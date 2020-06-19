Помощь по сайту (WordPress)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок457 просмотров

На сайте https://copier.spb.ru блок http://joxi.ru/12Mk1qjs0j41nr (я его в код главной вставила) поправить, чтобы в таблице ссылки были

кликабельными все, почему-то нижний ряд не срабатывает. Таблица с лого

брендов была адаптирована на мобильных.

И этот код фрагмент кода http://joxi.ru/12Mk1qjs0j41nr можно было в админке править или в коде править - сказать как.

WordPress
5 лет назад
skromnaya
Елена 
42 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$20
2 дня
Escrow
Очень рада, что доверила задачу Александру! Настоящий профессионал, с задачей справился на ура и очень быстро. Рекомендую однозначно!
Отличная коммуникация, правильно поставленная задача и моментальная оплата. Спасибо большое, был рад помочь!

Заявки фрилансеров

Владимир
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Алексей
 
51 год
8 лет в сервисе
Был
день назад
110 отзывов(-1)
5 лет назад
Тимур
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
Александр
 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
33 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
65 отзывов
5 лет назад
Руслан
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
130 отзывов(-1)
5 лет назад
Александр
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Алексей
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
5 лет назад