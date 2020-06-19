Помощь по сайту (WordPress)

На сайте https://copier.spb.ru блок http://joxi.ru/12Mk1qjs0j41nr (я его в код главной вставила) поправить, чтобы в таблице ссылки были

кликабельными все, почему-то нижний ряд не срабатывает. Таблица с лого

брендов была адаптирована на мобильных.

И этот код фрагмент кода http://joxi.ru/12Mk1qjs0j41nr можно было в админке править или в коде править - сказать как.