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Помощь по сайту (WordPress)
На сайте https://copier.spb.ru блок http://joxi.ru/12Mk1qjs0j41nr (я его в код главной вставила) поправить, чтобы в таблице ссылки были
кликабельными все, почему-то нижний ряд не срабатывает. Таблица с лого
брендов была адаптирована на мобильных.
И этот код фрагмент кода http://joxi.ru/12Mk1qjs0j41nr можно было в админке править или в коде править - сказать как.
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