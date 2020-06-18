Программист небольшие доработки по ТЗ сайта на Wordpress

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Закрыт3 заявки1025 просмотров

НАШ САЙТ

ivica.life

Есть для этого сайта новый дизайн макет PSD

Прежде чем откликаться, ознакомьтесь с сайтом !!!

Требуется специалист, превосходно владеющий платформой Wordpress

Необходимо переделать сайт под дизайн макет и произвести небольшие доработки

ТЗ прикреплено, бюджет 8-9т.р

Пишите, если уверенны в своих силах.

WordPress
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