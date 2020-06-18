Необходимо настроить цели на сайте Битрикс для Метрики: 1. Кнопка обратного звонка. 2. Кнопка заказа консультации. 3. Кнопка оставить заявку. 4. Номера телефонов.
Программист небольшие доработки по ТЗ сайта на Wordpress
НАШ САЙТ
Есть для этого сайта новый дизайн макет PSD
Прежде чем откликаться, ознакомьтесь с сайтом !!!
Требуется специалист, превосходно владеющий платформой Wordpress
Необходимо переделать сайт под дизайн макет и произвести небольшие доработки
ТЗ прикреплено, бюджет 8-9т.р
Пишите, если уверенны в своих силах.
Заявки фрилансеров
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