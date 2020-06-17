Панель управления (CMS)

Требуется разработать панель управления.

Желательно сделать на Qor (или предложите ваш вариант). Шаблон дизайна можем купить отдельно.

https://getqor.com/en

Есть 2 типа партнеров - Publishers и Adverts.У партнеров Publishers есть фиды (Pub Feeds), которые им отдаются для отправки трафика на них.Партнеров Adverts как таковых нет в системе, вместо этого фигурируют сразу панель управления, которые нам выдали Adverts.Есть таблица Pub Feeds, в которой есть список Publishers, прикрепленных к ним Pub Feeds и возможность внесения изменений в различные настройки Publishers и PubFeeds.

Есть отдельный экран внесения изменений.Есть таблица Adv Feeds, там список Adv Feeds с возможностью редактирования различных опций. Есть отдельный экран внесения изменений.Основная логика системы - подключение PubFeeds к Adv Feeds, поэтому в настройках каждого из PubFeeds есть меню выбора AdvFeeds, к которым необходимо подключить этот PubFeed.В настройках AdvFeeds тоже есть такое же меню, только для подключения к PubFeeds. Если PubFeed №1 в настройках подключить к Advfeed №2 , то в настройках Advfeed №2 будет тоже видно, что они подключены друг к другу.

Есть таблица «Adv / Pub Feeds» там настраиваются настройки именно на пересечении выбранного PubFeed и Adv Feed. То есть в обычных настройках Adv Feed и Pub Feed есть только общие настройки, а тут именно для конкретной пары. И эти настройки имеют приоритет перед общими.

Есть Dashboard, на который выводятся различные показатели. Возможности редактировать там нет. Но если там фигурирует название Pub Feed или Adv Feed, то оно кликабельно и ведет на окно редактирования фида.

Есть подробный макет в Excel