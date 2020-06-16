Проект по wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки365 просмотров

Добрый день! Есть ряд задач по CMS Wordpress в рамках этого проекта. Необходимо от вас уважаемые исполнители, сроки и цены. Задания во вложении.

WordPress
5 лет назад
VadimProgr
Вадим 
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Заявки фрилансеров

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