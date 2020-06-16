Нужно пернести сайт на вордпресс пишите стоимость и срок http://uralspectrans.com
Установить 4 шаблона на OcStore 2.3
Здравствуйте! Требуется установить 4 шаблона на OcStore 2.3
Ни один из них не ставится без ошибок, собственно в этом и сложность
Жду ваших предложений!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется создать WordPress Plugin Минимально php v.7 Функциональные требования: 1. Форма регистрации во фронтенде 2. Страница юзеров в бекенде (с фильтрами) 3. Админ должен иметь возможность соединять ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо на сайт http://79.170.40.52/kcis.co.uk/ внести правки (см. изображение), в основном CSS. Ознакомьтесь с задачей перед откликом. Заявки без стоимости и сроков не рассматриваются.Завершен5 лет назад
Сайт на двух языках: https://osw.com.ua/ и https://osw.com.ua/ukr/ на украинской мобильной версии при наведение на пункт меню, цвет зеленый остаётся как и было мною задумано. Но на русский мобильной версии, когда наводишь на меню цвет сразу меняется на желтый. Перепробовал ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $3
Joomla, K2. После установки плагина Multiple Categories (много категорий для публикации можно задавать) перестала присваиваться категория, выбранная по умолчанию в пункте меню для написания поста с фронтенда компонента K2 Joomla. В результате посты публикуются - ...Закрыт5 лет назад
Добрый день! Есть сайт на Joomla, нужно настроить вывод метатегов на страницах. Задача для человека, который разбирается в Joomla, сейчас title совпадает с заголовком, что не правильно.Завершен5 лет назад
Требуется внести корректировки на сайте royalgroup.msk.ru: 1. Переделать КВИЗ (кнопка пройти тест на главном экране сейчас). Реализовать его в соответствии с макетом: https://yadi.sk/d/q1DpUzolIcDkTw/Test.jpg 2. Переверстать первый экран сайта в соответствии с макетом: https://yadi.sk/d/q1DpUzolIcDkTw/Main_1920.jpg, ...Завершен5 лет назад
В текущем шаблоне сайта на wordpress нужно убрать Лого (картинка в левом верхнем углу) и одну строчку текста.Закрыт5 лет назад
Необходимо перенести информационный сайт с DLE на WordPress. Сайт на DLE 13.3 Eng Общее кол-во новостей 1 600+ Статичных страниц 0. Комментариев 0. Пользователей 0. ...Закрыт5 лет назад