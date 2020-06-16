Установить 4 шаблона на OcStore 2.3

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки596 просмотров

Здравствуйте! Требуется установить 4 шаблона на OcStore 2.3

Ни один из них не ставится без ошибок, собственно в этом и сложность

Жду ваших предложений!

ocStore
5 лет назад
guest_15923171074438
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов(-1)
5 лет назад
Арсентий
 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад
Александр
 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
29 отзывов
5 лет назад