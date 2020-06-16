Word Press Plugin / WordPress Плагин

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Требуется создать WordPress Plugin 

Минимально php v.7

Функциональные требования:

1. Форма регистрации во фронтенде

2. Страница юзеров в бекенде (с фильтрами)

3. Админ должен иметь возможность соединять ( assign ) двух и более юзеров, чтобы было видно, что они работают в группе ( необходимо визуальное отображение в админке )

4. Плагин должен обновляться при каждом апдейте WP 

5. Должна быть возможность добавлять и удалять юзеров из админки WP

6. Возможность экспорта таблицы в Excel

7. Оповещение юзеров и админа при добавлении в систему

8. Оповещение юзеров и админа при использовании функции "assign"

PHPWordPress
5 лет назад
cyber-ben
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