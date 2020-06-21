Доработки в личный кабинет. ускорение загрузки. фикс багов

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка151 просмотр

нужно внести доработки в личный кабинет

5 лет назад
PSHKN
Антон 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

BMDBMW
Баха 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
17 часов назад
5 лет назад
$30
5 дней
Escrow
Заказ отработан на 200%, все мелочи учтены, исполнитель советует как лучше сделать, к проекту подходит очень ответственно, выполнением очень доволен, рекомендую!
Хороший, адекватный заказчик. Очень легко работать, всегда на связи, рекомендую

Заявки фрилансеров

BMDBMW
Баха 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
17 часов назад
5 лет назад