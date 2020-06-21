Доработки в личный кабинет. ускорение загрузки. фикс багов

Сайт на Битрикс 1. Категории в каталоге товаров. Меню слева. При переходе в подкатегорию, у которой нет дочерних подкатегорий, соседние дочерние подкатегории не скрываются. Так сейчас настроено в брендах. Сделать также. Пример в прикрепленной ...