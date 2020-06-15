Доработки сайта на Битрикс

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Сайт на Битрикс

 1. Категории в каталоге товаров. Меню слева. При переходе в подкатегорию, у которой нет дочерних подкатегорий, соседние дочерние подкатегории не скрываются. Так сейчас настроено в брендах. Сделать также. Пример в прикрепленной картинке.

2. Бренды. Переходим в бренд. Здесь видим все разделы бренда. Как сейчас есть. Но при переходе в категорию или подкатегорию бренда просто переходим в категорию или подкатегорию каталога с выбранным фильтром - текущий бренд. То есть, если перейдем в каталог, выберем категорию, затем поставим фильтр по бренду, будет то же самое.

3. В категориях неправильно счетчики работают. Нужно их настроить. (В брендах работают правильно)

4. В фильтре всегда выбранные бренды должны вверху показываться, а потом невыбранные. То же для всех элементов фильтра. Пустые элементы фильтра скрываются.

5. Выделить голубым цветом категорию или подкатегорию (если он в подкатегории), где находится посетитель

6. Показывать пустые категории с нулевым счетчиком, но сделать их неактивными. Сейчас они просто не показываются

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fireleight
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