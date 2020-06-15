Настроить Open Cart

1. Установить тему. Эту https://opencart.opencartworks.com/themes/so_ladaz/ Или похожую.

Желательно подходящую для музыкального магазина. 2. Настроить оформление заказа (упростить).

Оставить: имя, телефон - обязательно. Email, адрес, комментарий - не обязательно. Выбор способа оплаты и способа доставки. Или "Купить в один клик" - как, например, prohoreca.kz3. В шапку добавить ссылки на контакты, соц. сети (Instagram), WhatsApp4. Настроить брошенные корзины. Установить и настроить этот или похожий модуль https://oc3x.ru/moduli-opencart/broshennye-korziny-opencart5. Настроить e-mail-рассылки.

Возможно интегрировать GetResponse или UniSender.

Но, насколько я знаю, в базовых настройках OpenCart заложена возможность массовой рассылки. Нужно загрузить e-mail - адреса и настроить шаблон письма.