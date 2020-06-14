У нас уже есть сайт стоит на вордпресс хотим сделать интеграцию с 1С без платных плагинов
Расширить меню WP
WP
Добавить два пункта меню сюда https://yadi.sk/i/TbEmTShM-BZOiQ
Все разделы клабельные
В два раздела одинаковая техника:
Поставить на учёт спецтехнику (При наведении, выползает список)
-Трактор
-Экскаватор
-Кран
-Самоходная техника
-Погрузчик
-Снегоход
-Квадроцикл
Снять с учёта спецтехнику (При наведении, выползает список)
-Трактор
-Экскаватор
-Кран
-Самоходная техника
-Погрузчик
-Снегоход
-Квадроцикл
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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