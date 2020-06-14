Расширить меню WP

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Завершен4 заявки452 просмотра

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Добавить два пункта меню сюда https://yadi.sk/i/TbEmTShM-BZOiQ

Все разделы клабельные

В два раздела одинаковая техника:

Поставить на учёт спецтехнику (При наведении, выползает список)

-Трактор

-Экскаватор

-Кран

-Самоходная техника

-Погрузчик

-Снегоход

-Квадроцикл

Снять с учёта спецтехнику  (При наведении, выползает список)

-Трактор

-Экскаватор

-Кран

-Самоходная техника

-Погрузчик

-Снегоход

-Квадроцикл

WordPress
5 лет назад
maksim112
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

canoq
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$3
1 день
Escrow
Быстро справился с простой задачей.
Рекомендую, простая и хорошо описанная задача

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Никита
 
34 года
5 лет в сервисе
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3 года назад
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5 лет назад
Камол
 
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canoq
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Георгий
 
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