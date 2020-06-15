Мелкие доработки по сайту wordpress

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок361 просмотр

Что есть на сегодня - http://vid.steklolux.by

Как должно быть - прикреплено картинкой

Список работ:

1) поправить шапку, чтобы картинка отображалась целиком, а не частью

2) контакты и время работы в шапке реализоать через виджет

3) в самом низу - у вас еще остались сомнения, должна быть выподающая форма связи (имя, телефон, сообщение, кнопка отправить)

4) подвал, вставить фоновую картинку и полоски между контактами, возможно контакты нужно будет сдвинуть вправо

WordPress
5 лет назад
Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Max_Work
Максим 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Все отлично. Максиму можно доверять работу. Показал себя отличным специалистом. Рекомендую обращаться
Отличный заказчик, легкий в общении человек и чётко поставленная задача, мои рекомендации!

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