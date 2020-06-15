В приложении примерная верстка (будет предоставлена). Важный момент: - видео это встраиваемое из ютуба, но нужна "карусель" по превьюшкам, то есть пролистывание между роликами на главной; - то же ...
Мелкие доработки по сайту wordpress
Что есть на сегодня - http://vid.steklolux.by
Как должно быть - прикреплено картинкой
Список работ:
1) поправить шапку, чтобы картинка отображалась целиком, а не частью
2) контакты и время работы в шапке реализоать через виджет
3) в самом низу - у вас еще остались сомнения, должна быть выподающая форма связи (имя, телефон, сообщение, кнопка отправить)
4) подвал, вставить фоновую картинку и полоски между контактами, возможно контакты нужно будет сдвинуть вправо
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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