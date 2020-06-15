Мелкие доработки по сайту wordpress

Что есть на сегодня - http://vid.steklolux.by

Как должно быть - прикреплено картинкой

Список работ:

1) поправить шапку, чтобы картинка отображалась целиком, а не частью

2) контакты и время работы в шапке реализоать через виджет

3) в самом низу - у вас еще остались сомнения, должна быть выподающая форма связи (имя, телефон, сообщение, кнопка отправить)

4) подвал, вставить фоновую картинку и полоски между контактами, возможно контакты нужно будет сдвинуть вправо